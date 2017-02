Isis. Tunisia, smantellata cellula terroristi a Monastir

TUNISIA, TUNISI – La Guardia nazionale tunisina di Monastir ha tratto in arresto a Bekalta 6 estremisti islamici con l’accusa di terrorismo. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno.

Il ministero ha precisato che i membri della cellula terroristica smantellata hanno confessato durante gli interrogatori di aver chiamato gli agenti di polizia con l’appellativo di «taghout» (tiranni) e di essere in contatto con alcuni terroristi in Libia e di avere indottrinato e addestrato alle armi dei giovani della regione al fine di inviarli in Siria.

Essi stessi del resto hanno ammesso di essere intenzionati a raggiungere le zone di conflitto in Mali e Siria. Nei loro confronti il pubblico ministero ha convalidato i fermi e aperto un indagine per apologia del terrorismo.