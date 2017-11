REYKJAVIK – Il vulcano Bardarbunga si è risvegliato in Islanda ed sembra pronto a eruttare. Impossibile al momento prevedere quando esploderà, sfondando il ghiacciaio che fa da tappo alla sua cima. I geologi di tutta Europa sono in allarme e il vulcano è diventato un sorvegliato speciale, anche se gli effetti di una sempre più probabile eruzione non dovrebbero essere catastrofici come quelli dell’eruzione dell’Eyjafjallajökull, che con lapilli e ceneri occultò il cielo del nord Europa mettendo in ginocchio il traffico aereo.

Noemi Penna su La Stampa scrive che il vulcano ha iniziato a tremare e a emettere sbuffi, che vengono costantemente monitorati dai geologi e dai vulcanologi islandesi. Questi sarebbero i segni di una eruzione imminente che arriverebbe da sotto il ghiacciaio islandese Vatnajökull, dove si trova proprio il Bardarbunga che già nel 2014 e nel 2015 è stato protagonista di eruzioni da record: