ISRAELE, TEL AVIV – In seguito alle crescenti tensioni fra i palestinesi, cinque battaglioni dell’esercito israeliano resteranno mobilitati venerdi in Cisgiordania per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza durante le preghiere del venerdì nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme.

Lo ha reso noto l’esercito precisando che per il momento tutte le licenze per quei militari sono annullate. Venerdi la situazione sarà nuovamente riesaminata, ha aggiunto un portavoce militare.