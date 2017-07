LOS ANGELS – Ancora guai per l’attore Jim Carrey. La famiglia di Cathriona White, la sua ex fidanzata che si è tolta la vita dopo la fine della loro relazione, ha accusato l’attore di non aver pagato il funerale come aveva promesso.

Gianni Carotenuto sul quotidiano Il Giornale scrive che l’attore, che nel 2018 sarà processato per omicidio colposo perché la ex fidanzata si è tolta la vita con i medicinali procurati in modo illegale proprio da Jim Carrey, ora viene nuovamente accusato dalla famiglia di Cathriona: