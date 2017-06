CULIACAN, MESSICO – Rafael Chavez, fratello della leggenda del pugilato Julio Cesar Chavez, è stato ammazzato oggi in Messico durante un tentativo di rapina.

Secondo uno degli altri fratelli dell’ex campione del mondo, Roberto Chavez, “Rafael sarebbe stato u****o davanti alla sua famiglia, avendo fatto resistenza durante un tentativo di rapina”. Gli omicidi in Messico sono in netto aumento nei primi cinque mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2016, ovvero 9.916 contro 7.638, che equivale al 30% in più.