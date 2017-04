Kamvelihle Ngala, bimbo di 4 anni ucciso dallo zio: ha mangiato il cuore e bevuto il sangue

JOHANNESBURG – Un bambino di 4 anni è stato ucciso dallo zio, che poi ne ha bevuto il sangue e mangiato il cuore. E’ successo nel villaggio di KwaNtsila, in Sud Africa. La piccola vittima Kamvelihle Ngala era scomparsa ed è stata cercata disperatamente dalla nonna.

Questo è quello che ha detto la nonna:

“Ho pensato che avessero sgozzato un maiale per tutto il sangue che c’era, ma poi ho visto la mano del mio piccolo bimbo e c’erano pezzi di carne in giro. All’interno dell’appartamento è stato ritrovato ciò che restava del bimbo. I vicini hanno descritto una situazione da film horror: le costole del ragazzo erano su una credenza e il suo cranio era stato spaccato a metà. Alcuni resti erano in cucina. Mio nipote mi ha confessato di aver mangiato mio nipote. Non meritava di morire così, soprattutto per mano di un familiare che doveva proteggerlo e amarlo”.