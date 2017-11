LONDRA – Heidi Hepworth, 44 anni, scarica i nove figli e il marito dopo 23 anni di matrimonio per realizzare il sogno d’amore e sposare il 30enne africano Mamadou Jallow, conosciuto online. Ma su Facebook il lieto evento ha scatenato accuse e critiche, alcuni l’hanno definita una pessima madre.

La donna, di East Boldon nel sud di Tyneside, un mese fa aveva raggiunto il suo innamorato in Gambia e da quel momento gli utenti del social media non le hanno risparmiato commenti offensivi.

“Sei davvero pazza a lasciare la famiglia per l’isola della fantasia” oppure “E’ esattamente come appare, nulla è reale ma lo sono i tuoi figli. E’ molto triste”. “E’ una crisi femminile di mezz’età ma finirai come tutte le altre donne che si sono comportate nello stesso modo. Prese in giro, umiliate, usate e scaricate”, è stato il commento di un utente.

“Mi sento male per i tuoi figli. Li hai rovinati per sempre”, ha scritto un altro. Il marito Andy è distrutto e ha detto al Sun: “E’ diventata un’altra persona. Come se un alieno avesse preso possesso del suo corpo. Le ha fatto il lavaggio del cervello e lei lo segue passo dopo passo”.

L’ex veterano della Marina, aveva notato un totale cambiamento dopo che “uomini asiatici e africani” avevano iniziato ad aggiungere Heidi sui social media, “usciva tutto il tempo con gli amici e parlava continuamente al telefono”.

Al marito, Heidi ha detto di desiderare un futuro con Mamadou e i figli, nonostante le 3.000 miglia di distanza; sostiene di parlare con loro ogni giorno in videochat e insiste che le mancano.