Le 10 città più pericolose al mondo: c’è Napoli nella classifica del Sun

LONDRA – C’è anche Napoli fra le 10 città più pericolose al mondo, secondo il tabloid inglese Sun. La cartina della paura tracciata dal giornale indica – secondo criteri non esattamente omogenei – i centri urbani ritenuti più a rischio in 10 aree diverse aree geografiche del mondo, scelti per le ragioni più varie: dal terrorismo alla droga, dagli omicidi alla presenza di gang mafiose o criminali, dalla guerra, ai disordini razziali, alla violazione dei diritti umani.

Ne viene fuori una mappa ineguale in cui il capoluogo campano è additato come la città più pericolosa dell’Europa occidentale, accanto a luoghi come Mogadiscio (in Somalia, la peggiore in Africa) o addirittura Raqqa (capitale dell’Isis in Siria, indicata per il Medio Oriente). Ma anche a Saint Louis (Usa), giudicata esempio di pericolosità per il Nord America, o Perth, ‘paradiso’ delle droghe sintetiche in Australia.

Seguendo la classificazione del Sun, Napoli – descritta un po’ come quella di ‘Gomorra’ – spicca per omicidi, diffusione della droga, presenza di cosche e gang. Il tabloid britannico descrive le ‘esecuzioni’ di camorra come un fatto comune e parla della città partenopea come di un luogo “noto per i legami con il crimine organizzato”.

Tratteggia poi la camorra come un’organizzazione meno gerarchica rispetto alla mafia siciliana o alla ‘ndrangheta calabrese, raccontando di scontri “frequenti” fra i clan, di una lotta spietata per il controllo del mercato degli stupefacenti, della diffusione di “baby gang” con affiliati anche “12enni” al servizio di “boss più anziani che si spartiscono il territorio”. Sostiene inoltre che la criminalità è vista come una strada verso il benessere da tanti giovani anche a causa della disoccupazione.

“La città – azzarda infine il tabloid inglese – ha una reputazione talmente cattiva in Italia che la frase vai al diavolo” sarebbe stata trasformata “in italiano” in qualcosa come “va a fa Napoli”. Nella lista nera del Sun altre città da evitare sono Caracas per l’America del Sud, San Pedro Sula (Honduras) in quella centrale, Kiev per l’Europa orientale, Grozny (Cecenia) per Russia e Asia centrale, Karachi (Pakistan) per il subcontinente indiano, e Manila per l’Estremo Oriente asiatico.