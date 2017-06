MONTREAL – Luka Magnotta è l’attore di film per adulti che nel 2012 ha smembrato il corpo dell’allora fidanzato Jun Li e lo ha mangiato. Il killer cannibale si trova in carcere in Canada dove sconta una condanna all’ergastolo per omicidio, ma nel 2015 la solitudine si era fatta sentire e così ha pubblicato un annuncio matrimoniale su un sito di incontri. Proprio così Magnotta ha trovato il suo nuovo marito e l’ha sposato in carcere: si tratta del rapinatore seriale Anthony Jolin, anche lui condannato all’ergastolo per aver accoltellato a morte un detenuto in prigione.

Federica Macagnone sul Messaggero scrive che i due si sono conosciuti su un sito di incontri e che il prossimo 26 giugno il killer cannibale di 34 anni sposerà il suo fidanzato di 36 anni: