Mamma ubriaca e senza vestiti, i figli soli e sporchi a casa. Vicini chiamano la polizia

GRAN CANARIA – Vicini preoccupati o solo maligni? A Gran Canaria, hanno allertato la polizia perché Sophie Shambley, una britannica di 30 anni, sembra vagasse in strada “n**a e ubriaca“, lasciando da soli a casa i figli piccoli: la donna è stata arrestata e poi rilasciata ma rimane il mistero se le circostanze siano quelle raccontate dai vicini.

Nel resort dove risiede la famiglia, la polizia ha trovato i due figli di uno e 4 anni che “piangevano, erano sporchi ed affamati”. Shaun, il marito della donna, era incredulo che la 30enne fosse stata vista in strada mentre girava n**a e insiste che quella notte era in casa.

La coppia si è trasferita a Gran Canaria sei settimane fa, poiché è disoccupato e in cerca di lavoro, ha riferito al Daily Mail. Quel giorno erano andati a un matrimonio e “tutti erano un po’ alticci. Sophie ha portato i bambini a casa e si è addormentata sul terrazzo o sul letto. La polizia è stata allertata quando i vicini hanno visto i bambini lanciare i giocattoli dal balcone“. “Visto che era in casa, non capisco da dove arrivi la notizia che girava n**a” e il mistero ancora aleggia su tutta la storia.

Gli agenti, chiamati dai vicini che segnalavano una donna n**a mentre camminava in strada e bambini che lanciavano giocattoli dal balcone, hanno affermato di aver trovato la piccola nella culla, con il pannolino sporco, macchie sulle gambe che facevano pensare nessuno l’avesse cambiata da ore, mentre l’altro figlio piangeva e voleva mangiare.

Entrati nell’appartamento, la porta era aperta, hanno trovato la donna senza vestiti stesa sul letto e sembrava ubriaca; i bambini erano “incustoditi” e, successivamente, il nonno se n’è preso cura finché la mamma non è stata rilasciata.