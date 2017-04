Manchester by the Sea ispira coppia che uccide figlio disabile e finge incendio

CHENANGO – Commettere un delitto ispirandosi a un film. Una coppia americana ha deciso di uccidere il figlio adottivo disabile e di sviare i sospetti attribuendo la morte del ragazzo a un incendio accidentale, una circostanza che secondo l’accusa potrebbe essere stata ispirata dal film ‘Manchester by the Sea‘ che i due avevano visto poco prima.

Durante un’udienza la scorsa settimana, il procuratore distrettuale della contea di Chenango, nello Stato di New York, ha affermato che i coniugi Ernest e Heather Franklin lo scorso 28 febbraio avevano da poche ore guardato il film quando il figlio 16enne Jeffrey è rimasto ucciso in un incendio, ma verifiche dimostrano che il ragazzo era già morto prima del divampare delle fiamme. La coppia è adesso accusata di omicidio, incendio doloso e occultazione di prove.

‘Manchester by the Sea’ racconta la storia di un uomo che appicca accidentalmente un incendio in cui i suoi figli rimangono uccisi ma non viene condannato. In aula il procuratore ha fatto notare che durante la pellicola al protagonista (interpretato da Ben Affleck) viene spiegato che non può essere processato per aver ucciso accidentalmente i suoi figli.