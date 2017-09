VICENZA – Quando hanno visto la barchetta in balia delle onde in tempesta, hanno organizzato una squadra lampo di soccorso e hanno riportato a riva l’incauto navigatore. Così Mauro Bortignon, imprenditore italiano a Miami è riuscito, insieme ad alcuni amici, a salvare un uomo dalla furia dell’uragano Irma.

Le gesta eroiche di Bortignon, originario di Bassano del Grappa, è il direttore del Toscana Divino, ristorante italiano nel centro di Miami, sono raccontate dal Giornale di Vicenza che pubblica anche un video del prodigioso salvataggio. [Clicca qui per GUARDARE IL VIDEO]

“Abbiamo visto questo guscio di noce, bianco, sballottato di qua e di là – racconta Bortignon al Giornale di Vicenza – Ci siamo precipitati in spiaggia, mentre il proprietario cercava senza fortuna di agganciarsi a un natante più grosso. Urlando siamo riusciti ad attirare la sua attenzione, orientandolo verso riva. In questi giorni la città è deserta – spiega – dopo gli appelli dei giorni scorsi a trovare riparo, chi era a rischio di inondazione se n’è andato. Basti pensare che nel palazzo in cui abito, a Miami Beach, di centoventi residenti siamo rimasti solo in sette”.