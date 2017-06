Melania Trump batte Kim Kardashian: è lei il modello per la chirurgia plastica negli Usa

NEW YORK – Non più Kim Kardashian o Ivanka Trump, ma Melania Trump: la first lady d’America è diventata il modello delle donne che si sottopongono alla chirurgia estetica negli Stati Uniti. Le richieste delle donne statunitensi per assomigliarle in tutto e per tutto sono ormai così popolari che un chirurgo del Texas ha ideato la ‘Melania makeover’.

Il chirurgo estetico di Houston, Franklin Rose, ha spiegato che recentemente sono aumentate moltissimo le pazienti che vogliono assomigliare a Melania. E se prima il desiderio proibito era quello di diventare come Ivanka, la figlia prediletta di Donald Trump, ora la first daughter è passata in secondo piano al cospetto dell’ex modella slovena. “Tante donne sono venute da me per assomigliare a Ivanka – ha detto Rose – quindi non mi stupisco che ora vogliano diventare come Melania, che è semplicemente meravigliosa”.

Una delle sue clienti, Claudia Sierra, si è recentemente sottoposta ad otto operazioni per modificare il suo aspetto e renderlo più simile a quello della first lady con botox, liposuzione, aspirazione delle palpebre, riduzione del seno e altri trattamenti. “Voglio sentirmi come la first lady che so di essere dentro di me – ha spiegato Sierra – Melania per me rappresenta forza e potere, e non vedo l’ora di assomigliare di più”. Il suo percorso sarà anche al centro di una puntata di uno show televisivo e si chiamerà Melania in the Making.

La moglie del presidente americano è comunque apprezzata molto anche fuori dagli Stati Uniti. “Di Trump mi piace la moglie, per la bellezza, lo stile e il fascino”, ha dichiarato Silvio Berlusconi nell’intervista realizzata da David Parenzo in onda oggi a L’Aria che tira, su La7.