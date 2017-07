Membro incastrato nella chiave inglese: per operarlo servono vigili del fuoco e dentisti

PECHINO – Si è presentato in ospedale con il péne incastrato nella chiave inglese. L’incredibile storia viene dalla Cina orientale: quando i medici dell’ospedale di Taizhou, nella provincia di Zhejiang, hanno visto il membro gonfio e livido lo hanno portato d’urgenza in sala operatoria. Ma per riuscire nell’impresa hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco e a una equipe di dentisti.

Per un giorno intero l’uomo, di 37 anni, aveva provato a liberarsi da solo. Non è chiaro come sia riuscito nell’acrobatico incastro ma non sarebbe difficile immaginarlo. A cosa siano serviti i dentisti poi, lo spiegano i diretti interessati al People’s Daily China.

Zhou Gi e Shi Gengsheng, entrambi specialisti del cavo orale, hanno utilizzato un particolare trapano che dispone di un motore ad alta velocità che ruota 200/300mila volte al minuto. I due medici hanno spiegato: “Dispone anche di un raffreddatore ad acqua ad alta pressione per ridurre il calore causato dalla perforazione”. Alla fine l’uomo è stato operato e liberato dall’ostacolo che impediva la circolazione del viril membro.