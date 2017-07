ROMA – Messico. Una torre di teschi (676 crani) scoperta vicino al Templo Mayor azteco. Erano state descritte dagli uomini di Cortes, i “conquistadores” spagnoli che nel 1521 colonizzarono il Messico, ma nessuno le aveva ancora mai viste: torri di teschi umani impilati, testimonianza degli antichi riti sacrificali delle civiltà mesoamericane. La scoperta degli archeologi di 676 crani di uomini, donne e bambini vicino al Templo Mayor Azteco conferma quelle prime descrizioni: in particolare negli scritti e disegni di Andres Tapia si parlava di “migliaia di teschi”, di un mitico Huey Tzompantli, appunto una imponente torre composta da teschi legati o cuciti ai pali e destinata a scoraggiare visite ostili.

La scoperta nei pressi della capitale azteca Tenochtitlan getta una nuova luce appunto su quei sacrifici: si pensava che le torri con i teschi fossero il culmine dell’esibizione delle vittime nemiche perite sul campo o dei guerrieri morti durante . La presenza di crani di bambini e donne aggiorna le conoscenze su quei sacrifici umani. Gli archeologi devono ancora scavare per giungere alla base della torre, che secondo i calcoli dovrebbe raggiungere i sei metri di diametro.

“Ci aspettavamo di trovare solamente uomini, giovani uomini, come un guerriero dovrebbe essere, e non ci saremmo mai aspettati di scoprire che anche donne e bambini venivano utilizzati in guerra”, ha dichiarato l’antropologo Rodrigo Bolanos.