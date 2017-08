ROMA – Mia Khalifa, ex attrice a luci rosse libanese, ha detto di essere stata minacciata da militanti dell’Isis: “Mi hanno inviato una foto modificata con photoshop, nella quale mi viene tagliata la testa, e mi hanno detto che accadrà davvero”. Altri avrebbero cercato di spaventarla dicendole che sarebbe bruciata nel fuoco dell’inferno. Ma lei tira avanti, come ha sempre fatto: “Ovviamente mi sono preoccupata, ma ho cercato di non darlo a vedere. Non devo mostrare debolezza. È esattamente quello che vogliono”. Infatti non è la prima volta che la ragazza viene minacciata dai fondamentalismi islamici: anni fa le capitò un episodio analogo per aver recitato in un film p***o coperta solo da un hijab.

Racconta Luca Romano su Il Giornale: