“Morte grigia”: la nuova droga che fa vittime da overdose negli Usa

NEW YORK – Si chiama “morte grigia” ed è la nuova pericolosissima droga che sta mietendo vittime negli Stati Uniti. E’ a base di oppioidi e si può inalare o assumere per endovena. E’ nota anche con la sigla U-47700 ed ha la consistenza di una polvere grigia, come se fosse quasi cemento.

E’ in grado di uccidere anche a piccolissime dosi, e ha già fatto diversi morti per overdose soprattutto negli Stati americani meridionali, in particolare Alabama e Georgia.

“Quando ne ho sentito parlare”, ha spiegato alla Cnn Donna Iula, direttrice di chimica forense presso l’azienda di biotecnologie Cayman Chemical, che collabora con il governo per l’identificazione di droghe sconosciute, “il mio primo pensiero è stato: esiste un qualche nuovo composto che non abbiamo davvero ancora scoperto?”

Negli ultimi cinque mesi, la polizia della Georgia ha sequestrato oltre 50 partite di questa nuova droga, soprattutto nella città di Atlanta. E ultimamente la droga si sta diffondendo anche in Alabama, Ohio e Pennsylvania.

Dal momento che gli ingredienti cambiano spesso, ogni dose di “morte grigia” è un mistero. “Ad oggi non saprei dire quale elemento la renda grigia”, ha spiegato Deneen Kilcrease, chimica forense del laboratorio del Georgia Bureau of Investigation.

In Georgia, ha confermato Kilcrease, sono stati registrati sei decessi da U-47700 e dodici decessi da furanylfentanyl solo quest’anno.