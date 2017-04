Murdoch travolto da scandalo sessuale, O’Reilly va in ”vacanza”

USA, NEW YORK – Bill O’Reilly, il conduttore di Fox travolto dallo scandalo delle accuse di molestie sessuali, si prende una ‘vacanza’. O’Reilly ha annunciato al suo pubblico che sarà in vacanza fino al 24 aprile.

Una pausa che definisce ‘programmata’ e che arriva mentre le aziende americane sono in fuga pubblicitaria dal suo programma, con i clienti che chiedono di boicottarlo.

Il caso delle accuse sessuali a O’Reilly si sta rivelando un problema per Rupert Murdoch, che ha già perso Roger Ailes, il suo ex braccio destro, anche lui per accuse di molestie.