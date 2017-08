ROMA – Decine di morti (oltre 70 secondo le prime informazioni, tra cui 12 rappresentanti delle forze di sicurezza) in Myanmar, dopo che militanti Rohingya armati hanno lanciato attacchi coordinati contro delle postazioni di polizia nello stato di Rakhine. Lo riferiscono le autorità locali, specificando che l’offensiva ha avuto luogo a Maungdaw, non lontano dal confine con il Bangladesh, intorno alle 1 del mattino con bombe a mano ed esplosivi artigianali.

In un episodio, circa 1.000 militanti hanno attaccato la polizia, ha scritto in un post su Facebook l’ufficio del Consigliere di Stato e leader del paese Aung San Suu Kyi, pubblicando anche le foto delle armi utilizzate, tra cui coltelli e una bomba fatta in casa. Chiamando i militanti «terroristi bengalesi», dal momento che i Rohingya sono considerati dai cittadini birmani come immigrati clandestini provenienti dal vicino Bangladesh, l’ufficio di Suu Kyi ha anche detto che circa 150 insorti hanno tentato di penetrare in una base militare. Tra i morti ci sono almeno 59 insorti, due soldati e 10 poliziotti.

Stefano Vecchia su Avvenire racconta come negli ultimi giorni la situazione sia gradualmente peggiorata: