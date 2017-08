ROMA – Una famiglia di turisti italiani è bloccata in Nepal in seguito alle inondazioni che stanno devastando il sud del Paese e che hanno causato decine di morti. La Farnesina si è immediatamente attivata per aiutare la famiglia bloccata in hotel. Tra loro ci sarebbe anche Francesca Immacolata Chaouqui, l’ex corvo del Vaticano coinvolta nel processo Vatileaks 2. Secondo quanto lei stessa riporta sui social network, sarebbe in Nepal con il figlio e il compagno. Della vicenda si starebbe occupando anche la polizia locale su segnalazione del consolato italiano.

Una vera e propria catastrofe sta infatti avvenendo in Nepal con il paese travolto dalle piogge monsoniche. A quanto riferiscono i media locali, le vittime sono almeno 35 e centinaia le case distrutte. Molti anche i ponti danneggiati.