Nevada, lo schianto dell’aereo misterioso nei pressi dell’Area 51

NEW YORK – Un velivolo militare si è schiantato a circa 100 miglia a nord ovest della base di Nellis, Las Vegas, Nevada. Dove si troverebbe la famigerata e misteriosa Area 51. A bordo c’era il colonnello Erich Schultz. Una portavoce dell’esercito ha precisato che non è possibile rivelare il tipo di aereo in quanto questo aspetto è coperto da segreto.

L’incidente, e questo rende ancora più misteriosa la vicenda, è stato accompagnato da un altro “evento” avvenuto nel medesimo settore il giorno seguente: due A 10 si sono schiantati al suolo durante un’esercitazione.

Quattro le ipotesi, scrive Guido Olimpio del Corriere della Sera: