VENEZIA – Un uomo di 57 residente a Dolo in provincia di Venezia è rimasto ferito, di striscio, da un colpo di pistola alla spalla sinistra mentre era in vacanza a New York. L’uomo – secondo i giornali locali – voleva visitare il museo Meucci-Garibaldi a Staten Island ma, giunto sull’isola, ha sbagliato strada.

Invece di andare verso il museo si è perso nelle vie del distretto newyorkese finendo in una zona poco sicura. Qui mentre cercava informazioni per raggiungere il museo è stato raggiunto, alle spalle, da un proiettile. Subito soccorso è stato medicato e curato in ospedale. Non è grave. Indagini sono in corso da parte della polizia di New York.