NEW YORK – Scandalo a luci rosse al carcere minorile Horizon di New York, nel Bronx. Un giovane detenuto, Franklin Maldonado, ha denunciato di aver subito abusi s******i da parte di una secondina. E il suo non sarebbe un caso unico.

Maldonado, che oggi ha 18 anni, sostiene che l’agente di polizia penitenziaria Natalie Medford abusò di lui tra il 2013 e il 2014, quando lui aveva 14 e 15 anni ed era detenuto nel carcere.

La donna gli avrebbe promesso un trattamento di favore in cambio di prestazioni s******i, assicurandogli privilegi come l’utilizzo del cellulare, la possibilità di guardare “film particolari”, non dover subire punizioni e poter avere più cibo.

“Non avevo scelta – ha detto Maldonado – e lei faceva di tutto per convincermi che stavo facendo la cosa giusta”.

Per quei due anni la Medford, supervisore del carcere, lo prelevava regolarmente dalla sua cella e lo portava nel suo ufficio, dove, secondo le accuse del giovane, i due avevano rapporti s******i.

Ma il suo caso non sarebbe stato unico.