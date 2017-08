ROMA – New York, sigarette a 13 dollari a pacchetto. Sindaco Bill de Blasio prosegue la crociata anti-fumo. Nuova batosta in arrivo per i fumatori a New York. Il sindaco Bill de Blasio prepara infatti una nuova stretta sul fumo, con la firma di un provvedimento che porta il prezzo minimo per un pacchetto di bionde a 13 dollari. De Blasio vuole anche aumentare il costo per ottenere una licenza per la vendita del tabacco e mettere definitivamente al bando la vendita delle sigarette nelle catene di minimarket aperti 24 ore su 24, e che in America insieme ai prodotti alimentari e per la casa vendono anche prodotti farmaceutici.

L’obiettivo dell’amministrazione newyorkese è quello di disincentivare ulteriormente l’acquisto di sigarette soprattutto tra i più giovani. Attualmente il prezzo minimo per un pacchetto è di dieci dollari e 50 centesimi, mentre il prezzo medio è di undici dollari e 23 centesimi. L’aumento del prezzo dei pacchetti è solo una delle politiche a cuoi New York è ricorsa negli ultimi anni per ridurre il consumo di tabacco in città.

Tra le altre leggi approvate di recente c’è anche una tassa del 10% su tutti i prodotti a base di tabacco, come le sigarette elettroniche. La Grande Mela ha ormai una tradizione consolidata sul fronte della lotta al fumo, col tre volte sindaco Michael Bloomberg che dichiarò una vera e propria guerra al tabacco, vietando in particolare il fumo in tutti i luoghi pubblici della città, compresi i parchi.