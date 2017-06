NEW YORK – Sparatoria in un ospedale del Bronx, il Lebanon Hospital, con diverse persone colpite. L’autore della sparatoria, Henry Bello, un ex dipendente dello stesso Lebanon Hospital, si è tolto la vita. Accanto a lui è stato trovato il corpo di una donna.

Il sospetto stava camminando con un camice bianco da laboratorio armato di un fucile d’assalto M16. L’attacco sarebbe avvenuto tra il 16/mo e il 17/mo piano.

Tra i feriti ci sarebbero almeno tre medici.