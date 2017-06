New York, terrore in metropolitana: treno deraglia e black out

NEW YORK – Paura nella metropolitana a New York. Due vagoni sono deragliati su una delle linee di Manhattan, provocando almeno tre feriti, ma nessuno in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto ad Harlem, causando disagi all’intera rete.

A provocare l’incidente sarebbe stato un parziale blackout nella Grande Mela. Il treno è uscito dalle rotaie all’altezza della 145esima strada. Il passeggero Christopher Williams ha raccontato di “una terribile frenata, siamo stati scaraventati a terra, nel buio improvviso”.

Una tragedia sfiorata, proprio nell’ora di punta, quando il convoglio era stracolmo di passeggeri. A parte il grande spavento e racconti di puro terrore, il bilancio di soli tre feriti è quasi incredibile. I soccorsi sono stati immediati. In 25 minuti il treno è stato completamente sgomberato e i passeggeri portati in superficie.