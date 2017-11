MAIDUGURI – Attentato kamikaze in Nigeria. Un giovane si è fatto esplodere in una moschea ad Adamawa, nel nord del Paese, uccidendo almeno 50 persone. Il giovane si è mescolato tra la folla dei fedeli che stavano andando in moschea per la preghiera del mattino e ha azionato il detonatore.

Anche se al momento non c’è alcuna rivendicazione dell’attacco, i sospetti cadono sul gruppo estremista islamico Boko Haram, più volte autore, in passato, di attentati simili soprattutto in Nigeria, dove è attivo dal 2002.