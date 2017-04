Nordcorea. Arrestato terzo cittadino Usa impegnato in aiuti umanitari

CINA, PECHINO – Un ex professore americano di origine coreana è stato arrestato venerdì scorso all’aeroporto di Pyongyang, diventando il terzo cittadino Usa detenuto in Corea del Nord, mentre stava per lasciare il Paese.

Lo riferisce l’agenzia Yonhap che, citando fonti anonime, lo identifica con il cognome di Kim, mentre le cause dell’arresto sarebbero ancora sconosciute.

L’uomo, poco più che 50enne ed ex professore alla Yanbian University of Science and Technology, era nel Nord da oltre un mese nell’ambito delle attività di sviluppo dei programmi di aiuti umanitari.