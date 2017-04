Nordcorea. Pence, portaerei Vinson a penisola entro aprile

AUSTRALIA, SYDNEY – La portaerei Carl Vinson e il suo gruppo d’attacco saranno nel mar del Giappone, in acque vicino alla penisola coreana, entro fine mese.

Lo ha affermato il vicepresidente americano Mike Pence nel corso di una conferenza stampa a Sydney, ultima tappa del suo tour di 10 giorni in Asia-Pacifico, avuta col premier australiano Malcolm Turnbull.

Pence ha detto che gli Usa credono che una denuclearizzazione pacifica della penisola coreana possa essere raggiunta grazie all’approccio dell’amministrazione Trump verso la Cina.

La credibilità del presidente sulla reale volontà di risolvere la questione nordcoreana, tuttavia, sembra aver subito un colpo dopo che la Vinson e il suo gruppo erano stati spediti verso la penisola coreana come avvertimento a Pyongyang, ma si è poi scoperto che è andata nella direzione opposta per un ciclo di esercitazioni in Australia.