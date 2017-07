Nuova Zelanda, tragico incidente: muoiono papà e figlio di un anno

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA – Tragico incidente stradale in Nuova Zelanda. Un uomo, Christopher Tobin, è morto sul colpo, mentre il figlioletto di appena un anno, e la sorella maggiore Elle, 2 anni, sono stati trasportati d’urgenza al Starship Children’s Hospital, entrambi in condizioni critiche. Purtroppo il figlioletto di appena un anno, Jack, è poi morto in ospedale. La bimba è stata rilasciata nei giorni scorsi: ce la farà nonostante le molteplici fratture del cranio e al braccio.

Lamour Duckett, sorella di Olivia, moglie di Chris e madre di Jack, ha aperto una pagina per raccogliere fondi per la famiglia Tobin su Givealittle: in pochi giorni sono stati raccolti oltre 50.000 dollari. “Chrisopher era una di quelle persone di cui sentire l’amore anche solo abbracciando. Potresti avere il giorno peggiore della tua vita, ma con lui passerebbe tutto subito”.