O. J. Simpson ottiene libertà condizionale: uscirà dal carcere il 1 ottobre

NEW YORK – O.J. Simpson, l’ex star del football, lascerà il carcere l’1 ottobre ed è intenzionato ad andare a vivere in Florida. L’ex campione ha ottenuto la libertà condizionale dopo aver trascorso nove anni in carcere. Simpson era stato condannato a 33 anni di reclusione nel 2008 per rapina a mano armata e sequestro di persona.

“Nulla di tutto questo sarebbe successo se avessi avuto miglior buon senso”. Lo aveva affermato O.J. Simpson, l’ex star del football, nel corso dell’udienza davanti alla commissione. “Sono a un punto della mia vita in cui vorrei trascorrere la maggior parte del tempo con i miei figli e i miei amici. Non mi sono mai lamentato per nove anni, ho scontato la mia condanna”.

Simpson in passato è stato prosciolto dall’accusa di omicidio della sua ex moglie Nicole e dell’amico Ronald Goldman nel 1994 a Los Angeles, in un processo che ha spaccato l’America tenendo milioni di telespettatori incollati alla tv.