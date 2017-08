NEW DELHI – Strage degli innocenti in India. Una scia troppo lunga di fatture non pagate a una società distributrice di bombole di ossigeno sarebbe la causa della morte di almeno 63 bambini, molti dei quali neonati, in soli cinque giorni in un ospedale dell’Uttar Pradesh, lo Stato più popoloso dell’India. Il mondo politico e i media indiani sono costernati e in subbuglio per una tragedia materializzatasi negli ultimi cinque giorni nell’ospedale pubblico Baba Raghav Das Medical College di Gorakhpur, città dove è stato eletto l’attuale ‘chief minister’ (governatore), Yogi Adityanath, esponente del partito di centro-destra Bjp e vicino al primo ministro dell’India, Narendra Modi.

A quanto riferiscono le tv locali, i decessi sono cominciati martedì, subito dopo che la compagnia Pushpa Sales ha comunicato che avrebbe sospeso l’invio delle bombole di ossigeno, e si sono aggravati perché l’amministrazione dell’ospedale non ha di fatto disposto alcun piano di emergenza. La disperazione si è presto impadronita di decine di genitori che hanno assistito impotenti per tutta la settimana alla morte dei loro figli. Gli stessi che hanno denunciato “la totale incuranza del personale medico e paramedico” dell’ospedale.

Nella sola giornata di giovedì le morti sono state ben 23, di cui 14 nel reparto neonatale, dove i sistemi di respirazione assistita erano tutti paralizzati dalla mancanza di ossigeno. Uno dei genitori, Sri Kishan Gupta, che ha visto morire fra le sue braccia il figlioletto di 4 anni, internato il giorno prima, ha dichiarato infuriato a Ndtv che il “Baba Raghav Das Medical College non è un centro medico ma un mattatoio”. Di fronte all’accaduto è insorto anche il premio Nobel per la Pace indiano Kailash Satyarthi.

“Non si tratta – ha twittato – di una tragedia, ma di un massacro. E’ questo – si è chiesto ironicamente – quello che per i nostri figli significano 70 anni di indipendenza che celebreremo il 15 agosto?”. Spinto anche dalle crescenti proteste e polemiche, il governatore Adityanath ha annunciato da Lucknow, capitale dell’Uttar Pradesh, di aver ordinato una accurata inchiesta e ha promesso “pesanti p**e per coloro che saranno riconosciuti responsabili dell’accaduto”. Magistratura e polizia sono ora al lavoro e per il momento l’attenzione degli inquirenti si concentra sulla ditta fornitrice di bombole di ossigeno per cercare di capire le esatte ragioni che l’avrebbero spinta a sospendere le forniture.