Pakistan, crolla palazzina a Karachi come a Torre Annunziata: 3 morti, 2 sono bimbi

KARACHI – Un boato sordo, pochi secondi e una gran nuvola bianca che ha inghiottito intere famiglie. Accade a Karachi, nel Pakistan meridionale, proprio come a Torre Annunziata. Una palazzina di tre piani è venuta giù all’improvviso lunedì sera. Almeno tre persone sono morte, altre quattro sono gravemente ferite. Anche lì due bimbi sono stati strappati alla vita troppo presto, proprio come i piccoli Francesca e Salvatore Guida.

La sciagura in Pakistan, precisala tv Samaa di Islamabad, è avvenuta nel quartiere di Liaquatabad ed ha interessato un edificio che, secondo le testimonianze di residenti, era in evidenti cattive condizioni. Nel palazzo, si è appreso, vivevano almeno nove famiglie e quindi i soccorritori hanno continuato a scavare fra le macerie per tutta la notte alla ricerca di eventuali superstiti. Mentre i familiari consumano il loro calvario, le ricerche proseguono senza esito e le possibilità di rivedere vivi i loro cari diminuiscono di ora in ora.

C’era un tempo in cui il mondo veniva diviso in tre. L’Italia apparteneva al cosiddetto primo mondo, quello ricco e capitalista. Il Pakistan era nel cosiddetto Terzo Mondo caratterizzato da un’estrema povertà e da una forte dipendenza nei confronti dei paesi più ricchi. Oggi molti di quei Paesi vivono una crescita a ritmi sostenuti ma tra i grattacieli che disegnano lo skyline mozzafiato di città come Karachi, emerge ancora una povertà diffusissima intorno. Certe disgrazie ci accomunano a quei posti, ma il nostro è un lungo e inesorabile declino.