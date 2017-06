ROMA – Papa Francesco contro oroscopi e maghi: “Il vero cristiano si fida di Dio”. Al cristiano non servono oroscopi o negromanti per prevedere il futuro, gli serve di sapere camminare con il suo Dio. Papa Francesco nella tradizionale omelia mattutina al collegio di Santa Marta, mette sull’avviso i fedeli, perché non serve la “sfera di cristallo o la lettura della mano”: il vero cristiano si fida di Dio e si lascia guidare in un cammino aperto alle sorprese di Dio. Altrimenti “non è un vero cristiano”.

Il cristiano poi “è un uomo, una donna, che benedice, cioè ‘dice bene’ degli altri”, anche se spesso “siamo abituati a non dire bene del prossimo, quando la lingua si muove un po’ come vuole”. “Camminare ed essere irreprensibili: in fondo la vita cristiana è così semplice”.

Lo ha detto il Papa nella omelia della messa a Santa Marta, di cui la Radiovaticana fornisce stralci. Il cristiano “fermo”, ha spiegato papa Francesco, non è “vero cristiano”, invitando a non rimanere statici, a non “istallarsi troppo”. A partire dalla figura di Abramo, il Papa ha ricordato che “lo stile di vita cristiana, lo stile come popolo”, è basato su tre dimensioni: lo “spogliamento”, la “promessa” e la “benedizione”.