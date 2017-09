ROMA – Papa Francesco sul lettino della psicanalista ebrea. Le confessioni di Bergoglio: “Mi ha aiutato”. Un sacerdote sul lettino dello psicanalista, immagine per nulla convenzionale, tanto più se quel prete assalito dai dubbi o dall’ansia, un giorno sarebbe diventato il capo della Chiesa Cattolica. Se poi a confessare le sedute settimanali nello studio di una psicanalista ebrea, è lo stesso Papa Francesco, siamo di fronte alla caduta di un tabù, per restare in ambito freudiano.

Il ciclo di dialoghi con papa Bergoglio raccolti dal sociologo francese Dominique Wolton (titolo: «Politique et société», edizioni L’Observatoire) promette di essere esplosivo per questa riabilitazione di un ex nemico di cui, fino alle aperture teologiche post-conciliari, la Chiesa denunciava il pericoloso “pansessualismo” e l’ambizione “totalitaria”.

«Ho consultato una psicanalista ebrea – racconta Bergoglio al suo interlocutore -. Per sei mesi sono andato a casa sua una volta alla settimana per chiarire alcune cose. Lei è sempre rimasta al suo posto. Poi un giorno, quando stava per morire, mi chiamò. Non per ricevere i sacramenti, dato che era ebrea, ma per un dialogo spirituale. Era una persona buona. Per sei mesi mi ha aiutato molto, quando avevo 42 anni».