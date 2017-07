Mamma di 35 anni perde 60 kg in un anno e mezzo: ora è irriconoscibile FOTO

RAPID CITY – Fino a un anno e mezzo fa pesava più di 135 kg. Oggi, Tara Kavanagh, mamma di 35 anni di Rapid City, South Dakota, è irriconoscibile. Ha perso la bellezza di 60 kg e sfoggia orgogliosa una forma invidiabile. Basta guardare le foto del prima e dopo, pubblicate dal Mirror, per restare sbalorditi.

La scomparsa di un caro amico, affetto come lei da obesità, l’ha convinta a voltare pagina. “Ho capito che la vita è breve e va vissuta come merita – ha raccontato al Mirror – non potevo continuare così e rischiare di morire. Così ho iniziato a scoprire il cibo salutare e ho iniziato a fare attività fisica con un tapis roulant all’interno della mia casa”. Così Tara ha iniziato a piccoli passi, abbandonando il cibo spazzatura e la sedentarietà per abbracciare un nuovo stile di vita più salutare.

“Prima ero dipendente dal cibo, ora la mia unica dipendenza è quella per l’attività fisica”. Ma non è stato facile: “All’inizio camminavo lentamente, ma quando ho visto i primi, piccoli progressi, ho iniziato ad allenarmi sempre più duramente, abbandonando il cibo spazzatura. Combattere l’obesità non è stato facile: in quest’ultimo anno ho letteralmente distrutto tre diversi macchinari ma sono fiera di quello che ho fatto e spero di essere un esempio per molti”.

“Mi sembra incredibile – conclude – poter fare, adesso, tante cose che prima non avrei potuto permettermi: dallo sci nautico all’aerobica, passando per l’escursionismo con la mia famiglia. Non voglio certo fermarmi qui, ho capito quanto sia davvero importante la salute e il benessere fisico”.