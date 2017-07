Prende herpes da un amico di famiglia. Neonata muore di meningite 18 giorni dopo il parto

IOWA CITY – Si è presa il virus dell’herpes appena nata, dal bacio di un amico di famiglia. Nel corpicino della piccola Mariana Sifrit, l’infezione si è fatta rapidamente strada fino al cervello, procurandole una grave meningite. E’ morta a soli 18 giorni di vita.

Alla bimba era stata diagnosticata lo scorso 7 luglio una meningite virale probabilmente scatenata dal virus herpes simplex. A trasmetterlo sarebbe stato un amico o un parente di famiglia che l’ha sbaciucchiata appena è venuta al mondo.

Nei giorni successivi al parto la coppia, notando qualcosa di strano, è subito corsa in ospedale. La piccola è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva: per giorni i genitori hanno sperato in un miglioramento ma alla fine la bimba non ce l’ha fatta

La mamma Nicole Sifrit, ha scritto uno straziante messaggio di addio sulla sua pagina Facebook, dando il doloroso annuncio ad amici e parenti: