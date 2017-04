Prof ha un rapporto con un suo studente dopo che il marito lo ha fatto ubriacare

COLUMBUS (OHIO) – Prima il marito lo ha fatto ubriacare, poi la moglie ci ha fatto sesso. Jessica Storer, 28 anni ha ammesso infatti di essere andata a letto con un suo alunno minorenne (che oggi ha 18 anni) dopo che, la sera prima, il marito di lei aveva fornito loro alcolici facendo alterare lo stato del ragazzo.

La donna ha confessato in tribunale, dopo che è stata arrestata per molestie, e rischia fino a 5 anni di carcere nonostante abbia specificato che il ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne, quando avrebbe fatto sesso con lei non era più ubriaco.

Il giovane studente della Pandora-Gilboa High School, in Ohio, ha ammesso anche lui di aver fatto sesso con la sua professoressa che è stata licenziata dall’istituto. A processo è finito anche il marito della donna accusato di aver fornito alcolici a un minore e che rischia fino a 6 mesi di carcere.