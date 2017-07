LONDRA – Un ragno enorme ha lasciato una famiglia britannica sconvolta quando lo hanno scoperto nel loro pacco in arrivo dall’Australia. Il gigantesco ragno Hunstman (o cacciatore, ndr) è stato trovato all’interno di un contenitore che era stato imbarcato su una nave container.

Il ragno si è “imbarcato” a Brisbane, facendo un viaggio di circa 10.000 miglia.

“Dai gusci di locuste vuote che si trovano nel pacco, sembra che sia stato in grado di trovare cibo durante il viaggio” ha dichiarato l’addetto alla raccolta di animali RSPCA Annie Janes al Daily Mail.

“Trovare un ragno esotico o un insetto in un contenitore non è così raro come si potrebbe pensare, perché i pacchi possono includere oggetti da esterno come attrezzature per bambini e mobili per il giardino e i ragni si possono trovare all’interno”.

Il funzionario della RSPCA è stato incaricato di trasportare l’enorme arachnide alla ricezione degli animali di Heathrow, che sta organizzando la riqualificazione.