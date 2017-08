PHOENIX – Un ibrido tra un ragno e un scorpione è stato trovato da un uomo in Arizona. L’animale è meglio conosciuto come ragno dei cammelli. Ha scoprirlo è stato Thomas Acosta, un costruttore di Phoenix, in Arizona, che si è imbattuto in una ragnatela vicino nel giardino di casa.

Parlando ai media locali, Acosta ha detto: “Non sapevo che fossero presenti anche in Arizona, ho visto ragni di cammello, ma solo in Iraq”.

Il ragno dei cammelli infatti diventò un tormentone di Internet durante la guerra in Iraq del 2003 ricorda National Geographic, quando nel Web cominciarono a circolare voci di una loro presunta indole aggressiva. Molti degli articoli diffusi erano corredati da foto in cui si vedevano ragni grandi quanto la metà di un essere umano. Per molti anni, dal Medio Oriente sono arrivati racconti in cui i ragni del cammello erano raffigurati come enormi predatori velenosi, veloci quanto un essere umano in corsa, voraci divoratori di grandi mammiferi.

Queste creature in realtà non mangiano lo stomaco dei cammelli né i soldati sorpresi nel sonno, e non sono grandi come si vorrebbe far credere. Resta il fatto, tuttavia, che il ragno dei cammelli è un eccezionale predatore. All’origine delle false informazioni sul ragno dei cammelli c’è un errore di identificazione.

Questo animale non è neppure un ragno. Come i ragni fa parte della classe degli aracnidi, ma in realtà è un solifugo. I ragni dei cammelli, detti anche scorpioni del vento e solifugi giganti d’Egitto, sono lunghi non più di una quindicina di centimetri. Le foto che raffigurano creature grandi sei volte tanto hanno una prospettiva ingannevole: il ragno è posto invariabilmente in primo piano, dove la lente lo fa sembrare molto più grande rispetto alle sue reali dimensioni. È certamente un animale veloce, ma solo in confronto ad altri aracnidi. La sua velocità massima è stimata in circa 15 km all’ora.

I ragni dei cammelli non sono mortali per l’uomo (anche se il loro morso è doloroso), ma sono feroci predatori in grado di uccidere insetti, roditori, lucertole e piccoli uccelli. Questi robusti animali del deserto vantano mascelle grandi e potenti, che possono misurare fino a un terzo della lunghezza del corpo e sono usate per catturare le vittime e spappolarle con un movimento a taglio o a sega. Il ragno dei cammelli non è velenoso, ma si serve di fluidi digestivi per liquefare la carne delle sue vittime, facilitandone così l’assimilazione.