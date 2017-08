WASHINGTON – Il procuratore speciale Robert Mueller ha selezionato un ‘grand jury’ convocandolo a Washington nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte interferenza russe nelle elezioni americane del 2016.

Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate e indicando che ciò segnala come l’inchiesta stia crescendo in intensità ed entrando in una nuova fase.

La selezione e convocazione del grand jury non è indicazione sufficiente per stabilire con certezza che vi siano all’orizzonte messe in stato di accusa o rinvii a giudizio, osservano esperti interpellati dai media in Usa, ma è anche vero che senza un grand jury non si può procedere in quella direzione.

Si tratta poi di un importante strumento investigativo perché consente agli inquirenti di emettere mandati, richiedere testimonianze su giuramento e richiedere incriminazioni in caso di prove di un crimine. Il Wall Street Journal scrive che il grand jury ha cominciato a lavorare nelle ultime settimane.