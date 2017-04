SAN DIEGO – Una donna inciampa in una buca sul marciapiede, cade e si danneggia la protesi al seno. Accade nella città di San Diego e i protagonisti della spiacevole vicenda sono l’ex sindaco Roger Hedgecock e la moglie Cynthia. Un danno per cui l’ex sindaco è pronto a chiedere i danni alla città che in passato ha guidato.

Il New York Post riporta la notizia rilanciata da altri quotidiani della città e scrive che Hedgecock e sua moglie accusano l’amministrazione di imprudenza e negligenza. Da tempo infatti il marciapiede mostra i segni di danneggiamento, dovuti probabilmente alla sporgenza della radice di un albero che ha sollevato il terreno, causando la “trappola” per ogni persona che vi cammina.

L’episodio risale a circa due anni fa, quando la donna stava camminando ed è inciampata proprio nella sporgenza presente sul marciapiede, finendo rovinosamente a terra. In quell’occasione le protesi mammarie si ruppero e il silicone entrò in circolo nel suo sangue, mettendone a rischio la vita. Cynthia è stata poi operata e l’impianto è stato rimosso e sostituito. Interventi e dolori con settimane di convalescenza per cui ora la città di San Diego rischia di dover risarcire il suo ex sindaco e signora.