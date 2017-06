San Diego: uomo spara, ammazza due persone e si barrica in casa per 8 ore

SAN DIEGO – Due morti e due feriti gravi a San Diego, in California, dove una persona ha sparato senza motivo e poi si è barricato in una casa. La sparatoria è avvenuta in un sobborgo della città americana. La polizia ha circondato un’abitazione dove si è rifugiato l’uomo che ha aperto il fuoco per motivi ancora da accertare.

La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al 911 (il numero di emergenza) che parlava di un uomo armato in un complesso residenziale e di almeno una decina di colpi di arma da fuoco esplosi. Ci sono state trattative per far arrendere lo sparatore barricato in un appartamento. Sul posto sono andate anche le teste di cuoio degli Swat.

La sparatoria è nata forse da una lite: l’uomo è rimasto barricato per almeno otto ore in un appartamento. Una delle due vittime è morta all’esterno, su di un marciapiede. Un uomo sarebbe stato invece arrestato e – secondo i testimoni – avrebbe detto che la persona barricatasi nell’appartamento è suo figlio.