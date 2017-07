SAN FRANCISCO – Disastro aereo sfiorato venerdì 7 luglio all’aeroporto di San Francisco, negli Stati Uniti, quando un jet ha sbagliato pista di atterraggio. Il volo Airbus A320 della Air Canada con 140 persone a bordo stava per atterrare su una pista parallela a quella che gli era stata assegnata, ma fortunatamente un pilota in attesa di partire ha notato l’errore e ha dato l’allarme in sala di controllo, che ha così ordinato al jet di riprendere subito quota.

Il quotidiano La Stampa scrive che l’airbus della Air Canada ha così ripreso il volo ed è rimasto qualche minuto in aria sul San Francisco International Airport prima di atterrare, stavolta in sicurezza e sulla pista esatta e la Federal Aviation Administration, Faa, ha aperto una inchiesta sull’accaduto:

“Nella registrazione dei colloqui tra il jet canadese e la torre di controllo si sente il dipanarsi del dramma sfiorato. Il pilota afferma: «Ehi Torre, voglio solo una conferma perché vediamo alcune luci (quelle degli altri aerei in attesa di decollo che l’A320 avrebbe centrato uno dopo l’altro se non fermato in tempo, ndr) sulla pista di atterraggio, proprio in mezzo alla pista, potete confermarmi che siamo autorizzati all’atterraggio?» La torre, che ancora non si era accorta di nulla, ha risposto: «Air Canada 759 vi confermiamo che è tutto libero sulla pista 28-Right. Non c’è nessuno tranne voi».

«OK» replica il pilota dell’Air Canada 759.

Pochi secondi dopo si sente una voce non identificata, probabilmente di uno dei piloti dei jet in attesa di decollare sulla via parrallela alla pista e che si vede l’Air Canada venirgli incontro: «Ma dove sta andando questo tizio? È su una via di rullaggio». Solo a quel punto la torre si è resa conto di quello che accadeva e ha ordinato al volo Air Canada di riprendere quota. Senza l’intervento del pilota in attesa di decollare venerdì sarebbe stata ricordata come la peggiore tragedia aerea della storia pensando al numero di jet di linea su cui l’Air Canada si sarebbe schiantato, uno dopo l’altro in fila”.