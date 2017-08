DAMASCO – Cento bambini ammazzati in un raid della Coalizione a guida americana in Siria. Ne dà notizia la tv saudita al Arabiya che parla di “cento minori” morti in un campo di addestramento Isis nell’est della Siria.

L’attacco sarebbe avvenuto secondo le informazioni riferite dalla tv panaraba nell’area di Dayr az Zor, città sull’Eufrate al confine con l’Iraq.

La notizia per ora non ha trovato conferme ufficiali.