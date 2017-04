ALEPPO – Un’autobomba è esplosa tra i 5mila sfollati nella città di Aleppo, in Siria. L’esplosione è stata violenta e ha causato almeno 39 morti e diversi feriti. Le vittime erano sfollati da Foua e Kafraya e stavano per salire su alcuni bus quando un attentatore suicida si è fatto saltare in aria.

A dare la notizia la televisione siriana e l’Osservatorio siriano dei diritti umani. L’esplosione, sempre secondo l’emittente che sta trasmettendo immagini terribili delle vittime, è stata causata da un’autobomba. I bus erano in attesa di entrare ad Aleppo nel quadro dell’accordo che prevede l’evacuazione di 5mila persone provenienti dalle due località assediate dai miliziani di Hezbollah.

Il bilancio dell’attentato è ancora provvisorio: secondo una fonte del sito Sputnik, l’attentatore “si è fatto esplodere in una stazione di rifornimento, dove i mezzi si erano fermati”.