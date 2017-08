PRETORIA, SUD AFRICA – Un uomo si consegna alla polizia e poi confessa: “Sono stanco di mangiare carne umana”. Agli agenti ha anche mostrato alcuni resti umani per provare la sua ossessione. Successivamente, l’uomo ha accompagnato gli uomini della polizia nella sua abitazione di Estcourt, nella provincia di KwaZulu-Natal, dove hanno trovato altri resti umani.

In relazione al caso sono state arrestate in totale quattro persone. La polizia però sospetta che dietro di loro ci sia un’organizzazione più grande e per questo sta tentando di capire se i quattro uomini coinvolti sono responsabili della sparizione di alcune persone della zona.