BALI, INDONESIA – Taglia i piedi a sua moglie davanti ai figli. E poi confessa: “Credevo mi avesse tradito”.È successo lo scorso giovedì nel villaggio di Canggu, vicino Bali, in Indonesia.

Putu Careen, che lavorava come domestica in casa di un ex sportivo australiano, è stata aggredita improvvisamente dal coniuge, che era per giunta ubriaco, davanti agli occhi increduli dei loro ragazzi, di 13 e 9 anni.

Il datore di lavoro di Putu, un ex lottatore di arti marziali australiano, adesso ha raccolto già 60mila dollari per lei: “Non solo questo è uno degli atti di violenza più deplorevoli a cui io abbia mai assistito – ha scritto Lee sui suoi profili social – ma la cosa peggiore è che in Indonesia non vi è alcun tipo di assistenza per chi è vittima di un simile trattamento”.