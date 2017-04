Il Taoista, la coppia di ebrei e la musulmana che allatta: in una FOTO la vera grandezza dell’America (nella Metro di New York)

Una coppia di ebrei ortodossi chassidici si stringe sui seggiolini della metropolitana così che una madre musulmana possa allattare il suo bambino: la foto, scattata la domenica di Pasqua nella “subway” di New York dal taoista Jackie Summers, ha fatto il giro del mondo. Un’immagine diversa di un’America dove da gennaio il presidente è Donald Trump.

Summers era sul treno F, che parte da Brooklyn, passa attraverso Manhattan per arrivare nel Queens. Sul suo blog “Good men project” l’uomo ha scritto:

“Un Taoista (io) ha lasciato il suo posto in modo che una coppia di Chassidici potesse sedersi insieme. Loro hanno fatto posto così che una madre Musulmana potesse sedersi e allattare il suo bambino, la domenica di Pasqua. Questa è la mia America: persone che lasciano le persone essere persone”.

Questo post è stato condiviso migliaia di volte su Facebook e Twitter. “QUESTO è quello che rende l’America grande proprio in questi giorni in cui facevo fatica a trovare un motivo per essere entusiasta dell’America”, commenta Lisa Smith Zwart, “grazie per avermi restituito un po’ di fiducia nell’umanità oggi, Jackie”.

Gli Stati Uniti sono molto divisi sulle politiche di immigrazione di Trump, che ha intenzione di chiudere con un muro il confine col Messico (in parte già costruito dalle precedenti amministrazioni) e di attuare controlli severissimi su chi viene da Paesi musulmani. Trump ha anche disposto un divieto di ingresso ai profughi siriani.

Il primo effetto è stato un aumento dei “crimini d’odio”, con cimiteri ebraici presi di mira dai vandali e New York e Philadelphia e moschee attaccate e danneggiate un po’ in tutti gli “States”.

Questo spiega la reazione entusiasta alla foto del taoista nella metro di New York: “Questa è il modello di America in cui io vorrei vivere“, esulta uno dei commentatori.