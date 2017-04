ROMA – “Se vedete questo dispositivo avvisate la polizia”. E la richiesta fatta da agenti americani della Florida e di altre parti del mondo per l’utilizzo sempre più comune, da parte di pervertiti, delle telecamere a gancio.

A prima vista questi appendi abiti sono dei comuni ganci per i vestiti ma se si guarda bene un piccolo forellino permette di scoprire quello che c’è sotto: si tratta di micro telecamere con cui vengono spiate le persone.

I dispositivi sono in vendita su Amazon a prezzi molto contenuti e dunque facili da reperire ha raccontato l’Independent in un servizio sul tema. In passato queste telecamere sono state trovate nei bagni pubblici di diversi locali americani. Il rinnovato appello della polizia è di avvisare titolari e agenti nel caso ci si imbatta in uno di questi dispositivi in grado di spiarci.